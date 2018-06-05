Кассир таком вынес из банка восемь миллионов рублей

В Стерлибашевском районе Башкирии 32-летняя девушка-кассир банка уличена в краже. Она с ноября прошлого года вынесла из офиса кредитной организации более восьми миллионов рублей, передает mkset.ru.
Украденные деньги девушка давала взаймы своему ранее судимому знакомому. Когда представители банка выявили недостачу, кассир обратилась к заемщику с просьбой вернуть средства, однако выяснилось, что мужчина уже потратил всю сумму.
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