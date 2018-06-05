В Волгограде мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем

В Волгограде на улице 40 лет ВЛКСМ произошло смертельное ДТП. Самосвал Shaanxi протаранил легковушку Daewoo Nexia. После столкновения оба автомобиля вынесло на трамвайные пути, пишет портал novostivolgograda.ru.

По предварительной информации, 64-летний водитель Daewoo выехал на перекресток на красный сигнал светофора и угодил под мусоровоз. Машину буквально смяло. Водитель легковушки от полученных травм скончался до приезда медиков.







