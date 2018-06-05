Студент-насильник напал на двух уфимок

В Уфе 22-летний студент напал на двух женщин. Сначала молодой человек набросился на 45-летнюю уфимку в подъезде дома. Он попытался изнасиловать женщину, но она оказала активное сопротивление. Злоумышленник сбежал, но вскоре напал на студентку. Девушке удалось сбежать. Преступник задержан, передает ToDay News Ufa.