Студент-насильник напал на двух уфимок

В Уфе 22-летний студент напал на двух женщин. Сначала молодой человек набросился на 45-летнюю уфимку в подъезде дома. Он попытался изнасиловать женщину, но она оказала активное сопротивление. Злоумышленник сбежал, но вскоре напал на студентку. Девушке удалось сбежать. Преступник задержан, передает ToDay News Ufa.
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