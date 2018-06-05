Площадь пожара в казанском ТЦ выросла в десять раз

Площадь пожара на первом этаже торгового центра "Порт" в Казани увеличилась с 20 до 200 квадратных метров, передает телеканал "360". "Открытого горения нет, идет тление", – уточнил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Андрей Родыгин.
К ликвидации пожара привлечены 319 человек и 74 единицы техники. Ситуация с тушением осложняется маловодностью района – воду подвозит коммунальная техника.
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