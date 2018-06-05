В пруду под Вологдой утонул четырехлетний ребенок

В пруду в деревне Юрово Вологодского района Вологодской области было обнаружено тело четырехлетнего мальчика, гостившего у бабушки, сообщает FlashNord. Удалось восстановить обстоятельства трагедии.

Два четырехлетних малыша рассказали детям постарше о том, что друг упал в пруд, когда они гуляли по деревне. Те позвали на помощь взрослых. Один из местных жителей нырнул в водоем и достал ребенка, но спасти его не удалось. По факту произошедшего ведется проверка.