В пруду под Вологдой утонул четырехлетний ребенок

В пруду в деревне Юрово Вологодского района Вологодской области было обнаружено тело четырехлетнего мальчика, гостившего у бабушки, сообщает FlashNord. Удалось восстановить обстоятельства трагедии.
Два четырехлетних малыша рассказали детям постарше о том, что друг упал в пруд, когда они гуляли по деревне. Те позвали на помощь взрослых. Один из местных жителей нырнул в водоем и достал ребенка, но спасти его не удалось. По факту произошедшего ведется проверка.
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