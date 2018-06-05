Пожарные спасают людей из горящего ТЦ в Казани

Утром 5 июня в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани, передает телеканал "360". На место прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты приступили к эвакуации.
По сообщениям очевидцев, из-под кровли здания валит дым. Данных о площади пожара не поступало. Также не известно число пострадавших. Последствия ЧП ликвидируют 76 человек и 32 единицы техники.
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