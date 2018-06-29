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Сожитель убил Маликову и съел ее соски

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
В Саратове произошло жуткое происшествие, которое повергло в шок не только местных жителей, но и опытных следователей. Изрядно выпивший мужчина расправился с любовницей, после чего съел ее соски.
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Обычный саратовский вечер не предвещал беды. 30-летний Дмитрий Полулях проводил время со своей пассией Еленой Маликовой за бутылкой горячительного.

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Неожиданно между мужчиной и его подругой разгорелся конфликт. Хозяину квартиры не понравилось, что гостья выругалась на него матом.

В ответ на оскорбление разъяренный саратовец нанес собутыльнице множество ударов ножом по голове и туловищу. После этого взял топор и отрубил жертве кисти рук, передает Telegram-канал 112.

Дальнейшие события могли бы вызвать оторопь даже у прожженных маньяков и убийц. По информации следователей, саратовец вошел в раж и попытался избавиться от трупа. Злоумышленник принялся за дело глубокой ночью, после чего соседи услышали глухие удары.

Отрубив кисти, вспоров горло и живот жертвы, Дмитрий зачем-то отрезал соски. Позже мужчина признался, что съел их.

О случившемся саратовец решил рассказать соседям и родственникам. Первых он оповестил о жестоком убийстве лично, зайдя к ним в дом с окровавленным ножом. Родителям убийца поведал о "достижениях" по телефону, а также попросил вызвать полицию.

Мужчина был оперативно задержан и вскоре признал свою вину. В данный момент в отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит до 15 лишения свободы.

Автор: Михаил Вштанов29 июня 2018, 19:01

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