Единороссы обсудят пенсионную реформу в регионах
По его словам, в пятницу, 22 июня, на партплощадке состоится
встреча фракции единороссов в нижней палате парламента с членами социального
блока правительства. Кроме того, в мероприятии примут участие законодатели из
Совета Федерации.
Секретарь Генсовета "Единой России" отметил, что партия запускает широкое обсуждение пенсионной реформы, которая ранее была предложена кабинетом министров. "Мы должны его провести максимально широко, и в этой части мы рассчитываем на активное участие всех наших коллег-однопартийцев", - сказал он.
Кроме того, изменения в пенсионной системе обсудят 28 июня на заседании Совета руководителей фракций. Как отметил Турчак, на мероприятие будут приглашены секретари региональных отделений, главы местных парламентов и фракций. "И таким широким кругом обсудить те предложения, которые наши депутаты в ходе региональной недели получат непосредственно с мест", – добавил единоросс.
Напомним, ранее в ходе заседания правительства было объявлено о предстоящей пенсионной реформе, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Изменения будут производиться пошагово, начиная со следующего года.
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