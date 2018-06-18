В Коми ушлая воровка оставила без штанов жену любовника

Жительница Сыктывкара стала фигуранткой уголовного дела, после того как украла джинсы, сообщает FlashNord. По данным издания, 28-летняя местная жительница похитила из квартиры любовника штаны, принадлежащие его супруге.



По версии следствия, в апреле девушка пришла в гости к женатому мужчине, с которым у нее был роман. В ходе встречи она обратила внимание на джинсы жены, после чего похитила ключи от входной двери. Через две недели любовница рассчитала время, когда дома никого не будет, проникла в квартиру и унесла вещь.