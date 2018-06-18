В Коми ушлая воровка оставила без штанов жену любовника

Жительница
Сыктывкара стала фигуранткой уголовного дела, после того как украла джинсы,
сообщает FlashNord. По данным издания, 28-летняя местная жительница похитила из
квартиры любовника штаны, принадлежащие его супруге.
По версии следствия, в апреле девушка пришла в гости к женатому мужчине, с которым у нее был роман. В ходе встречи она обратила внимание на джинсы жены, после чего похитила ключи от входной двери. Через две недели любовница рассчитала время, когда дома никого не будет, проникла в квартиру и унесла вещь.
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