Знаменитый российский ученый умер в возрасте 100 лет

В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончался Василий Любин. Он был одним из старейших археологов в мире, передает FlashNord.

Дочь ученого Наталья рассказала, что Василий Прокофьевич умер в больнице Российской академии наук, где проходил плановые процедуры. О причине смерти не сообщается.



Василий Любин более 60 лет трудился в Институте истории материальной культуры РАН на Дворцовой набережной в Петербурге. В полевых условиях архитектор перестал работать лишь в 2016 году в возрасте 98 лет.







