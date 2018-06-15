Россиянин бурно радовался голу сборной на ЧМ и попал в реанимацию

Во время первого матча ЧМ-2018 пострадал болельщик. Мужчина смотрел трансляцию игры в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге. После того как сборная России забила гол в ворота саудитов, фанат так закричал, что начал задыхаться, сообщает tagilcity.ru.

Медики, дежурившие на площадке, попытались помочь мужчине, но их действия были тщетны. Болельщика отправили на скорой в реанимацию. По предварительным данным, у фаната произошел легочный спазм.



