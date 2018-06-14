Россиянин нанял киллера для убийства матери

34-летний житель Магнитогорска нанял знакомого для убийства собственной матери. Мужчина хотел унаследовать семейный бизнес, сообщает ToDay News Ufa.
Как установили следователи, в апреле 2017 года после заключения сделки убийца поджидал жертву в квартире, но она пришла вместе с дочерью. Киллер убил обеих, после чего инсценировал ограбление и скрылся.
Правоохранители задержали исполнителя и заказчика преступления. Суд приговорил последнего к 15 годам лишения свободы.
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