Под Москвой Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на полицейских

Во время учебных маневров МЧС под Ногинском произошел конфуз. Пожарный самолет Ил-76 сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС, сообщает НСН.
Спасатели отрабатывали действия по тушению лесных пожаров. Целью был условно горевший лесной массив, однако что-то пошло не так.
Инцидент попал в объектив видеорегистратора патрульной машины. На кадрах видно, как Ил-76 сбрасывает десятки тонн воды. Один из полицейских промок до нитки, передает Пятый канал.
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