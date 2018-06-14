Расписание матчей ЧМ-2018 СМИ сообщили о смерти Говорухина Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

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Под Москвой Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на полицейских

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Во время учебных маневров МЧС под Ногинском произошел конфуз. Пожарный самолет Ил-76 сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС, сообщает НСН.

Спасатели отрабатывали действия по тушению лесных пожаров. Целью был условно горевший лесной массив, однако что-то пошло не так.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора патрульной машины. На кадрах видно, как Ил-76 сбрасывает десятки тонн воды. Один из полицейских промок до нитки, передает Пятый канал.

14 июня 2018, 09:13

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