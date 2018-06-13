Судью-суицидника обвинили во взятке от убитого бизнесмена

В Омском
областном суде завершился процесс над судьей Куйбышевского районного суда
Сергеем Москаленко, который покончил с собой в январе 2017 года. Как сообщает newizv.ru,
мужчине посмертно было предъявлено обвинение в получении взятки. Как установил
суд, крупную сумму денег погибший получил от руководителя строительной компании
Виктора Берга, застреленного неизвестными в октябре 2015 года.
При этом, самого бизнесмена обвиняли в присвоении денег дольщиков. Именно Москаленко рассматривал его дело в 2010-2015 годах.
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