Судью-суицидника обвинили во взятке от убитого бизнесмена

В Омском областном суде завершился процесс над судьей Куйбышевского районного суда Сергеем Москаленко, который покончил с собой в январе 2017 года. Как сообщает newizv.ru, мужчине посмертно было предъявлено обвинение в получении взятки. Как установил суд, крупную сумму денег погибший получил от руководителя строительной компании Виктора Берга, застреленного неизвестными в октябре 2015 года.



При этом, самого бизнесмена обвиняли в присвоении денег дольщиков. Именно Москаленко рассматривал его дело в 2010-2015 годах.