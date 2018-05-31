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"ЕР" готова к проведению праймериз

Фото: er.ru
В единый день предварительного голосования "Единой России", которое состоится 3 июня, откроются 4 680 счетных участков. Обеспечивать их работу будут 18 720 человек (это будут члены и председатели счетных комиссий). Получается по четыре человека на комиссию. 
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Как отметил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов, все задействованные в работе на участках люди прошли специальное обучение. По его словам, задача счетных комиссий – обеспечить единый порядок подсчета голосов, составить протокол об итогах волеизъявления по данным протоколов участковых счетных комиссий, после чего передать их в оргкомитет.

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По словам Селиверстова, эта процедура мало чем отличается от общегражданских выборов. "Она давно устоялась и гарантирует контроль за чистотой и точностью результатов голосования на всех уровнях, – сказал он. – Партия проследит за соблюдением открытости и легитимности голосования".

К единому дню предварительного голосования во всех регионах созданы горячие линии. Они будут принимать сообщения о выявленных нарушениях, сотрудники кол-центров будут консультировать в случае необходимости, подскажут адреса счетных участков.

Замсекретаря генсовета "ЕР" напомнил также, что в состав счетных комиссий не могут входить близкие родственники и работники участников праймериз. Он призвал во всех регионах четко соблюдать это требование: "Чтобы не возникло ни тени сомнения в предвзятости по отношению к тому или иному участнику".

К единому дню предварительного голосования по заказу партии было изготовлено около восьми миллионов бюллетеней и специальных защитных марок. "Марки были централизованно напечатаны на "Гознаке" и имеют несколько степеней защиты, – сообщил Виктор Селиверстов. – За прозрачностью хода голосования и подсчета данных бюллетеней будут следить наблюдатели от кандидатов".

Виктор Селиверстов. Фото: er.ru

Напомним, отдать голос за участников партийного предварительного голосования можно будет 3 июня. Сделать это можно, придя на счетный участок или в режиме онлайн (с 28 мая по 1 июня) через личный кабинет на сайте epg.er.ru.

В этом году по всей стране пройдут 82 избирательных кампании в 52 регионах. В частности, в 26 субъектах Федерации состоятся выборы высших должностных лиц, а в 16 будут выбирать депутатов заксобраний. Кроме того, пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Автор: Дмитрий Куклин31 мая 2018, 15:07

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