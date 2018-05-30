"ЕР" продлевает прием заявок на участие в онлайн-голосовании

"Единая Россия" решила продлить срок подачи заявлений для участия в электронном голосовании. Новая крайняя дата – 31 мая. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 35 тысяч человек, что свидетельствует о востребованности электронного голосования.



Как рассказал первый замглавы центрального исполкома партии Максим Жаворонков, такое решение было принято по просьбе участников праймериз. Он отметил, что электронное голосование полностью гарантирует тайну волеизъявления и не дает региональному комитету возможности следить за тем, кто как голосует.



На сегодняшний день в онлайн-голосовании уже появились регионы-лидеры. В них кандидаты активно привлекают избирателей к процессу голосования. "Например, в Тюмени за кандидатов от партии в Гордуму уже проголосовали 1200 человек, - привел он статистические данные. – А вот в Екатеринбурге проголосовало немногим более 100 человек".

Жаворонков напомнил, что каждый избиратель может проголосовать только один раз и строго в регионе, где зарегистрирован. Вносить изменения после волеизъявления невозможно. Для того, чтобы получить право проголосовать онлайн, гражданину необходимо пройти процедуру верификации.

"2 июня списки проголосовавших будут переданы в счетные комиссии, что исключит возможность повторного голосования, – сообщил замглавы центрального исполкома партии. – Также в этот день будут опубликованы итоги онлайн-явки".

Напомним, отдать свой голос за участников предварительного голосования можно будет 3 июня. Для этого необходимо прийти на свой счетный участок, найти который можно на сайте праймериз "Единой России" pg.er.ru или с 28 мая по 1 июня в режиме онлайн на сайте epg.er.ru.