Женщина с ножевыми ранениями напала на врачей

Врач и два фельдшера прибыли на вызов в одно из общежитий в Красноярске. На месте они обнаружили пьяную компанию из пяти человек, которая стала провоцировать медиков на конфликт, передает RT. Пока врач оказывал помощь даме с резаными ранами плеча, она несколько раз ударила кулаком в лицо женщину-фельдшера. По факту произошедшего проводится проверка.