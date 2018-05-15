В Подмосковье из-за пожара встали поезда

На Ярославском направлении МЖД приостановлено движение из-за задымления в грузовом поезде. ЧП случилось на участке Мытищи – Пушкино, сообщает сетевое издание m24.ru.
"Локомотивная бригада незамедлительно остановила грузовой состав на перегоне, так как было обнаружено задымление одной из цистерн", – рассказали в пресс-службе столичной магистрали. Там добавили, что открытого пламени не наблюдалось.
Исполнительница шокировала поклонников откровенными фото
Теперь отец невесты на торжестве не появится
Слухи о скором материнстве соперницы раздавили артистку
Он считает, что его музыку используют незаконно