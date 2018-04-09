Под Москвой бродячая собака вгрызлась в лицо маленькой девочке

В Ногинске бродячая собака укусила маленькую девочку. Ребенок доставлен в больницу с ранами губы и лица, передает "Подмосковье сегодня".
По предварительным данным, малышка обняла бездомного пса, а животное, не ожидавшее таких нежностей, вцепилось ей в лицо. Отец девочки ударил собаку, чтобы та отпустила ребенка.
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