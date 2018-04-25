Россиянка зарезала бомжа за непристойное предложение

В Вологде 59-летняя местная жительница жестоко расправилась с 58-летним бездомным. Женщина нанесла бомжу более 20 ударов ножом, передает Flashnord.

Как установили следователи, подозреваемая позволила бездомному мужчине остановиться у нее в квартире, вместе они употребляли спиртное. В какой-то момент бомж стал делать хозяйке непристойные предложения, тогда женщина схватила нож.



