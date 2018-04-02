Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу
На помощь мужчине пришли другие неравнодушные водители, которые ехали мимо и присоединились к ликвидации пожара. Пламя удалось потушить довольно быстро, передает Life.ru.
Подобный случай произошел во Владимире, когда автобус с журналистами загорелся во время рейда по противопожарной безопасности в торговых центрах города. Представителей СМИ оперативно высадили из задымленного салона, а водитель воспользовался огнетушителем. Как выяснилось, транспортное средство, которое было предоставлено для транспортировки журналистов, числился в резерве.
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