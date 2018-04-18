Наглый офицер на Prado возмутил россиян

Наглое поведение офицера Росгвардии, разъезжающего на дорогой иномарке, возмутило пользователей Сети. Капитану не уступили дорогу, тогда он подрезал "Оку", потребовал у водителя отдать права и выбил из его рук телефон.

Конфликт между капитаном Росгвардии и водителем "Оки", который не уступил ему дорогу, разгорелся в подмосковной Балашихе. Владелец изделия отечественного автопрома обгонял внедорожник, когда навстречу из-за поворота вывернула Toyota Land Cruiser Prado с "крутыми" номерами, начинающимися с цифр 001.

Водителя Prado неуклюжие маневры "Оки" рассердили. По словам участника инцидента, офицер поморгал дальним светом, развернулся, догнал его и прижал к обочине. Выйдя из роскошной иномарки, капитан в грубой форме потребовал у владельца "Оки" отдать права.





На просьбу предъявить удостоверение офицер не реагировал. Увидев, что его снимают на телефон, сотрудник Росгвардии выбил гаджет из рук водителя, сел в машину, развернулся в неположенном месте и скрылся.

Увы, в семье не без уродов... https://t.co/SxPEKZtJAA — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 апреля 2018 г.

Видео, снятое пострадавшим, попало в распоряжение издания Life.ru, а пользователи Сети переслали его советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну. "Не ваш кадр?" – поинтересовался подписчик аккаунта советника в Twitter. "Увы, в семье не без уродов", – ответил Хинштейн.

И этот вопрос в ходе служебной проверки также будет изучен. https://t.co/rosaqBqNiF — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 17 апреля 2018 г.

Комментаторы на этом не успокоились. Их заинтересовало, откуда у офицера в звании капитана деньги на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Хинштейн пообещал, что этот вопрос будет изучен во время проверки обстоятельств инцидента.