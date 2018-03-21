Госдума законодательно защитит бойцов Росгвардии

Депутаты нижней палаты парламента готовы сделать все необходимое для защиты сотрудников Росгвардии на законодательном уровне. Об этом заявил спикер Госдумы в рамках открытия выставки, посвященной Дню войск национальной гвардии страны. По словам Вячеслава Володина, парламентарии приложат все силы для того, чтобы деятельность этого органа власти была эффективной.





В Госдуме состоялось открытие выставки, посвященной Дню войск национальной гвардии России. Участие в мероприятии приняли лидеры думских фракций, депутаты, а также директор Росгвардии Виктор Золотов.



Как заверил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты будут делать все, чтобы сотрудники гвардии, личный состав был защищен законами, и чтобы их деятельность была эффективна. "В этой связи хочется высказать слова признательности руководству Росгвардии, потому что мы на протяжении этого года несколько раз встречаемся, – отметил он. – Сегодня проходит выставка, которая ознакомит депутатов с деятельностью Росгвардии".

Вячеслав Володин напомнил, что бойцы Росгвардии первыми встают на пути опасностей, зачастую жертвуя своими жизнями ради других людей, ведут борьбу с террористами, обеспечивают общественный порядок. "Они делают все для сохранения наших и материальных, и культурных ценностей, – подчеркнул спикер Госдумы. – Если говорить о спектре работы национальной гвардии, то он очень широкий".





Говоря о выставке, он отметил значимость работы Росгвардии по налаживанию коммуникаций с парламентом. Директор федеральной службы Виктор Золотов подтвердил, что депутатский корпус и Росгвардия наладили эффективное взаимодействие в сфере законотворчества.

"Я благодарен лично Вам, Вячеслав Викторович, и Вашим коллегам за предоставленную возможность здесь, в стенах нижней палаты парламента, провести нашу выставку, для того чтобы вы могли ознакомиться с историей и традициями нашего ведомства", – сказал Золотов.





Он добавил, что за без малого два года при участии спикера Госдумы удалось принять десять федеральных законов, еще восемь находятся на рассмотрении и готовятся к процедуре первого чтения.

"Я благодарен всем Вашим коллегам за эту работу. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – сказал глава Росгвардии.

Напомним, День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Эта праздник был учрежден указом президента от 16 января 2017 года. Задача памятной даты – сохранение преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в Росгвардии.

