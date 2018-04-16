Ума палата: омские школьницы пожарили шашлык на Вечном огне

Две школьницы из Омской области возмутили общественность своей выходкой. Они снимали на телефон, как жарят крабовое мясо на Вечном огне, и транслировали происходящее в соцсетях.

Скандальные кадры появились в сообществе "Подслушано в Таре" в соцсети "ВКонтакте". На них видно, как неизвестные жарят на палочках крабовое мясо на мемориале. "Из серии "Неблагодарные люди". Скажите, как так можно, куда родители смотрят? Неужели в школе не учат никаким ценностям?" – написал автор поста.

Позже установили автора ролика – им оказалась 16-летняя школьница. Вместе с ней, судя по описанию, была девочка 12 лет. Связаться с нарушителями порядка не удалось, передает ngs55.ru.

После того как пикник на Вечном огне начали обсуждать в Сети, администратору паблика "Подслушано в Таре 16+" написала девушка и попросила удалить пост, но получила отказ. Тогда она предложила 100 рублей за имя человека, который опубликовал скриншот.

Глава Тарского района Евгений Лысаков написал заявление в полицию. Он подчеркнул, что родственники девочек были участниками Великой Отечественной войны.

"Одна из них – отличница, активистка, в школе висит на Доске почета. Поговорили с ней – ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Мама не может с ней справиться. Отец уезжает на вахты. Сегодня со второй девочкой будут беседовать, по ней пока нет информации", – рассказал замглавы Тарского района по социальным вопросам.

Он добавил, что раньше на памятник была направлена камера видеонаблюдения, но ее почему-то убрали. Правоохранители Омской области проводят проверку.