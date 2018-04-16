Ума палата: омские школьницы пожарили шашлык на Вечном огне

Конфликт в Сирии Обвал рубля Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Понедельник 16 апреля
Лента новостей
14:36
В Москве украли барокамеру Гагарина
14:08
Что случилось с внешностью Стеши Маликовой
13:51
Как снять стресс от общения со смартфоном
13:43
Приготовиться к потопу: москвичей ждут ливни и грозы
13:17
Как правильно пить пиво
13:00
Нескромная Гузеева похвалилась подросшей красавицей-дочкой
12:37
Раскрыта гнилая сущность подлеца Эрдогана
12:28
Когда замкнется Большая кольцевая линия метро
12:17
Как болезни влияют на отношения
12:17
Дану Борисову сняли в объятиях женатого певца
12:07
Лебеди семь лет держали в страхе посетителей парка (видео)
12:05
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
11:50
Найдено лекарство от преждевременной смерти
11:49
Счастливая мать троих сыновей Полина Диброва: Вот и девочка появилась
11:38
Ученые доказали пользу беспорядка
11:20
Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала
11:19
Что влияет на повышение артериального давления
11:18
Прилизанная Боярская оголилась на престижной премии
11:16
Трамп в ярости от предательства Меркель
11:03
Никита Пресняков провел горячую ночь с геем
10:55
Весеннее обострение: клещи атакуют россиян
10:37
России предсказали мрачное будущее
10:36
После угарных танцев Волочкова объявила о расставании
10:18
Провинившийся Макрон едет к Путину на серьезный разговор
10:10
Трамп пытается отжать экспортную долю в Европе
09:53
Лимузин Брежнева продают за миллион евро
09:33
Пьяная москвичка записала на видео издевательства над малышкой
09:32
В столичном метро произошел сбой
09:28
Московский банк лишился лицензии
09:26
Друг рассказал о тайной госпитализации Анджелины Джоли
08:54
Известная певица призналась в своем ВИЧ из-за угроз бывшего любовника
08:51
Алексей Мухин: зачем знать русский, когда есть блокчейн и бигдата
08:40
Странная дымка и запах гари окутали Москву
08:35
Мэй готовит новую ловушку для Абрамовича
08:32
Трамп задумал дерзкий удар по России
08:22
Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
08:08
Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
17:54
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета
17:35
Как менялась Алла Пугачева
17:26
Униженный Трамп оправдался за позорное бегство
16:45
Собчак заклевали за наивный флирт с миллиардером
16:06
Тарасов раскрыл пол будущего ребенка
15:34
В центре Москвы из-за обрушения эвакуировали 10 домов
15:26
Ведущая Первого канала родила третьего ребенка
15:01
Дети трогательно поздравили 69-летнюю Пугачеву (видео)
14:43
Больную Дайнеко ждет новый развод
14:15
На Ямале грузовик протаранил автобус
14:08
Навку прилюдно довели до слез
13:40
Известный режиссер умер на 89-м году жизни
13:33
Москвичей предупредили об опасной погоде
13:13
Исхудавший Добронравов вышел на сцену после инсульта
12:46
Эротическая выходка Толкалиной возбудила народ
12:24
Орбакайте сообщила детали празднования дня рождения Пугачевой
12:09
Из Москвы-реки вытащили труп мужчины
11:58
Первый канал подставил весельчака Галкина
11:29
Звезду "Дома-2" поздравляют с беременностью
11:10
В Москве четыре человека сгорели заживо после аварии
11:06
Малахов заставил плакать 78-летнего Виторгана
11:02
Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018"
10:45
Объявлено о начале Третьей мировой войны
10:30
Молодящаяся Пугачева ушла в отрыв
10:13
Бузовой крепко досталось из-за провокации на Кавказе
10:00
Маньяк Ленин убивал людей из-за детских обид
09:50
Под Москвой произошла массовая авария
18:00
Народ распял Газманова за шикарную жизнь
17:55
Лавров назвал настоящий яд для Скрипалей
17:09
Участница шоу Первого канала получила травму на съемках
16:38
Вдову актера Петренко без сознания увезли в больницу
16:18
Глобальная Диана Шурыгина: В Сети оценили вероломную атаку Запада на Сирию
15:48
В московском метро произошел крупный сбой
15:44
Удивившие мир актрисы с нестандартной внешностью
15:15
Срочно нужен мужчина: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
14:53
Маленький ангел: Водонаева показала снимок с новорожденным
14:26
Проигравший Трамп с позором ушел из Сирии
14:09
Красотка из "Дикого ангела" попала в больницу с истощением
13:48
Что стало со звездой фильма "Гостья из будущего"
13:27
Известный певец перенес инфаркт
13:11
Дочь отказалась от Панина после переезда в США
12:43
Володин: США вовлекают мир в войну
12:35
Второй раз на те же грабли: Разведенная звезда "Дома-2" готовится к свадьбе
12:09
"Он преступник": напавшего на Сирию Трампа сравнили с Гитлером
11:52
Изменившаяся до неузнаваемости Догилева напугала страшной болезнью
11:23
68-летняя Пугачева довела до экстаза молодого блогера
10:54
Путин сделал официальное заявление после атаки Запада на Сирию
10:29
Мерзликин поддержал угодившего в гей-скандал Козловского
09:52
Умные ракеты хвастуна Трампа сбила советская техника
09:15
Страшные тайны: Виктор Черномырдин
08:55
Перехват ракет Запада в Сирии попал на видео
08:47
Мэй нелепо оправдалась за атаку Дамаска
08:20
Трамп загнал себя в угол глупым ударом по Сирии
08:03
Мирные сирийцы пострадали от ракетных ударов Запада
07:52
Трамп ударил по Сирии. Online
07:14
Ракеты сыпались на головы спящих сирийцев в течение часа
06:33
Запад вероломно напал на Сирию
22:17
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
22:09
Есть ли жизнь без Telegram
21:52
Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
21:40
Красавица Навка заработала в разы больше мужа
21:26
Завравшиеся в деле Скрипаля британцы договорились до нелепостей
21:22
Депутаты не скупятся на благотворительность
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вдову актера Петренко без сознания увезли в больницу
Дети трогательно поздравили 69-летнюю Пугачеву (видео)
Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала
Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Срочно нужен мужчина: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
Народ распял Газманова за шикарную жизнь
Регионы

Ума палата: омские школьницы пожарили шашлык на Вечном огне

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Chasovitin
Две школьницы из Омской области возмутили общественность своей выходкой. Они снимали на телефон, как жарят крабовое мясо на Вечном огне, и транслировали происходящее в соцсетях. 
прочитано 625 раз

Скандальные кадры появились в сообществе "Подслушано в Таре" в соцсети "ВКонтакте". На них видно, как неизвестные жарят на палочках крабовое мясо на мемориале. "Из серии "Неблагодарные люди". Скажите, как так можно, куда родители смотрят? Неужели в школе не учат никаким ценностям?" – написал автор поста. 

ПО ТЕМЕ

В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников

На Украине пытались взорвать памятник польским солдатам

Позже установили автора ролика – им оказалась 16-летняя школьница. Вместе с ней, судя по описанию, была девочка 12 лет. Связаться с нарушителями порядка не удалось, передает ngs55.ru.

После того как пикник на Вечном огне начали обсуждать в Сети, администратору паблика "Подслушано в Таре 16+" написала девушка и попросила удалить пост, но получила отказ. Тогда она предложила 100 рублей за имя человека, который опубликовал скриншот.

Глава Тарского района Евгений Лысаков написал заявление в полицию. Он подчеркнул, что родственники девочек были участниками Великой Отечественной войны.

"Одна из них – отличница, активистка, в школе висит на Доске почета. Поговорили с ней – ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Мама не может с ней справиться. Отец уезжает на вахты. Сегодня со второй девочкой будут беседовать, по ней пока нет информации", – рассказал замглавы Тарского района по социальным вопросам.

Он добавил, что раньше на памятник была направлена камера видеонаблюдения, но ее почему-то убрали. Правоохранители Омской области проводят проверку.

Автор: Михаил Вштанов16 апреля 2018, 12:56

комментарии

Политика

Провинившийся Макрон едет к Путину на серьезный разговор
Трамп задумал дерзкий удар по России
Володин: США вовлекают мир в войну
Страшные тайны: Виктор Черномырдин

Шоу-бизнес

76-летний Лев Лещенко рассказал о разводе
"Спеть смогу еще на бис": Пугачева возвращается на сцену
Что случилось с внешностью Стеши Маликовой
Нескромная Гузеева похвалилась подросшей красавицей-дочкой

Проишествия

Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Исхудавший Добронравов вышел на сцену после инсульта

Артист возвращается к работе
Шоу-бизнес

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом

Телеведущая расставила все точки над i
Шоу-бизнес

Известная певица призналась в своем ВИЧ из-за угроз бывшего любовника

Артистка решила пойти на опережение
Шоу-бизнес

Никита Пресняков провел горячую ночь с геем

Певец широко раскрыл рот

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
Больную Дайнеко ждет новый развод
Объявлено о начале Третьей мировой войны
Закрутившей роман Максаковой грозит опасность

Фоторепортажи

Как менялась Алла Пугачева
Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018"
Удивившие мир актрисы с нестандартной внешностью
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru