На Украине пытались взорвать памятник польским солдатам

На Лычаковском кладбище Львова возле мемориала погибшим во время Польско-украинской войны солдатам Польши прогремел взрыв, передает РИА ФАН. Охранник видел, как неизвестный целенаправленно атаковал этот памятник.
На месте работают полиция, пожарные и взрывотехники. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Она много лет не общалась с артистом
Знаменитость осудили за отсутствие личных границ
Германия отказывается от закупок российского газа
Артистка приехала вслед за поющей ведущей из "Дома-2"