Камеры сняли взрыв машины бизнесмена в Ростове
На записи видно, как семья подходит к машине предпринимателя. Изначально муж и жена планировали, что именно бизнесмен отвезет ребенка в детский сад. В последнюю минуту женщина передумала и сама решила взяться за это. После того, как мужчина открыл дверь, в его автомобиле сработало взрывное устройство. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ". Как сообщает телеграм-канал 112, жена пострадавшего отвезла его в больницу еще до приезда скорой помощи.
Странное видео появилось в аккаунте в Instagram актера
Певица рассказала о том, как борется со стрессом
Телеведущая рассказала о том, как чувствует себя во время разлуки
Певица описала избранника, который может претендовать на ее сердце