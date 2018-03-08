Камеры сняли взрыв машины бизнесмена в Ростове

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Ростова-на-Дону, сняли на видео момент взрыва в автомобиле местного предпринимателя. Пострадавших при покушении могло быть больше – к автомобилю мужчина подошел со своей женой и маленьким ребенком.

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