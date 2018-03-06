Володина признали самым популярным человеком в Саратовской области

Спикера Госдумы Вячеслава Володина назвали самым популярным человеком в Саратовской области. Такая оценка прозвучала из уст председателя комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ен Гиль.

В Саратове проходит экономический форум, на который приехали делегации из нескольких стран мира. В работе форума принимает участие председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для него Саратовская область – родной регион, он здесь родился и вырос, отсюда баллотировался в депутаты Думы.

На встрече с корейской делегацией Володин узнал, что его считают самым популярным человеком в Саратовской области. "Мы летели сюда с мыслью о Вас, Вячеслав Викторович", – признался глава корейской делегации. Володин в ответ тоже сделал комплимент: "Зная, что мой друг едет на мою родину, я тоже спешил".

Затем Вячеслав Володин поблагодарил Южную Корею за поддержку российских олимпийцев. "Спасибо, что поддержали наших спортсменов на Олимпиаде. Это говорит о том, что наши отношения конструктивные, и мы можем понимать друг друга", – сказал спикер Думы.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России У ЮН Гын отметил, что Москва является центральным партнером Сеула. По словам дипломата, именно с ней планируется развивать отношения.

Целью экономического форума Володин назвал привлечение иностранных инвесторов к Саратовской области. "Надеюсь, мы восполним пробел в сотрудничестве. Было бы правильно перевести этот вопрос в практическую плоскость. Надеюсь, в этом помогут представители корейского бизнеса, которые приехали сегодня к нам", – отметил глава Думы.

В завершение беседы Володин пригласил корейцев отдохнуть летом на Волге, а они его – на форум, который посвящен миру и сотрудничеству и приурочен к 25 июня – дате начала Корейской войны. Спикер напомнил всем, что Россия – мирная страна.

"Россия будет делать все, чтобы не раскачивалась лодка, в которой мы все находимся. У нас открытая позиция, мы неоднократно об этом заявляли и США, и другим партнерам. Мы против вмешательства в дела современных государств. Мы за развитие отношений, построенных на доверии, открытости и отсутствии двойных стандартов. Мы против ввода различных ограничений. Как вы знаете, наши отношения с Республикой Корея построены именно на этих принципах", – сказал Володин и предложил провести в Саратове форум сотрудничества приволжских городов с коллегами из Южной Кореи.

Председатель Госдумы также встретился на полях форума с делегацией из Ирана. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского меджлиса Алaэддин Боруджерди, обращаясь к Вячеславу Володину, заявил о планах укреплять отношения между странами.

"Благодаря вам удалось достичь соглашения о ядерной программе, разработать план действий. В настоящее время Трамп принимает попытки, чтобы нарушить эти соглашения, что противоречит резолюции. Возможно, США стремятся подорвать наши отношения, так как не играют никакой роли на иранском рынке. Но мы уверены, что это обернется плохо для них, другие стороны придерживаются правил игры", – сказал гость форума. Он подчеркнул также, что Россия и Иран сыграли ключевую роль в уничтожении "ИГИЛ" ("ИГ", "Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России).

В ответ Володин сказал, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегический характер. "Мы всегда строили их на принципах открытости, дружбы и невмешательства во внутреннюю политику. Надеюсь, наши отношения будут укрепляться через такие встречи, реализацию совместных проектов", - отметил спикер.

Второй день Саратовского экономического форума «Движение только вперёд» открылся встречей председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с представителями иранской делегации.



Фото @gtrk_saratov pic.twitter.com/XPBQJyXWtk — Государственная Дума (@dumagovru) 6 марта 2018 г.

На выставочной площадке форума Володин сообщил приятную для жителей Саратовской области новость: в апреле 2019 года откроется новый аэропорт. Гости форума смогли понаблюдать за его строительством в онлайн-режиме.

"Аэропорт строится в рамках государственно-частного партнерства. Компания, которая этим занимается, возводит уже не первый комплекс. За строительством можно наблюдать в реальном времени", – сказал председатель Госдумы.

На вопрос о том, когда объект откроется, он сообщил: "В следующий раз, когда прилетите, будете приземляться уже в Сабуровке. Открытие, скорее всего, в апреле, как раз ко Дню космонавтики", – сказал Володин и уточнил, что назвали аэропорт в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.



