Задержан собственник здания ТЦ в Кемерово

По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Торговый центр принадлежал возглавляемому женщиной предприятию, передает "360". По данным следствия, Богданова была осведомлена об уровне обеспечения пожарной безопасности в "Зимней вишне" и отвечала за ее соблюдение.
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