МЧС завершило разбор завалов в "Зимней вишне"

Сотрудники МЧС завершили работы на месте жуткого пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Здание, которое теперь будут сносить, было передано местной администрации, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.
"На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", – отметили в ведомстве. Также специалисты определили техническое состояние несущих конструкций. Информация была передана чиновникам.
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