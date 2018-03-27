Во время пожара в "Зимней вишне" находились 1,5 тысячи человек

В кемеровском торгово‐развлекательном центре "Зимняя вишня" в момент начала пожара находились около полутора тысяч человек. Об этом сообщил первый вице‐губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, передает "360".
По его словам, из охваченного огнем здания пожарные вывели 700 человек. Спасатели прибыли на место ЧП в течение десяти минут после тревожного сигнала.
Глава государства Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий страшного пожара, пишет "Утро.ru". По мнению президента, преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в Кемерово.
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