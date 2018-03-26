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Люди бежали в ужасе: появилось видео первых секунд пожара в ТЦ

Фото: GLOBAL LOOK press
Начало возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово попало на видеозапись. На кадрах видно, как в считаные секунды пламя вспыхивает в игровом зале торгового центра.

Продолжение: Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово
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Люди в панике бросаются прочь от пламени, некоторые берут на руки маленьких детей. Помещение моментально заволакивает густой черный дым. Позже Telegram-канал WarGonzo сообщил, что приведенный фрагмент – не начало возгорания, а самые важные кадры из записи были целенаправленно удалены.

"Кто-то вырезал 3,5 минуты самого важного в этом "вирусном" видео про начало пожара в Кемерово. Самого начала пожара на этих кадрах нет. Между 15:56 и 16:00 произошло самое катастрофичное. И это предусмотрительно удалено из общего массива", – говорится в посте.

Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени. 

Автор: Михаил Вштанов26 марта 2018, 14:32
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