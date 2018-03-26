Российский миллиардер оценил жизни кемеровских детей в 3 миллиона
Жизнь каждого погибшего Штенгелов якобы оценил в три миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash. Именно столько он готов выплатить тем, кто потерял кого-то из близких при пожаре в "Зимней вишне".
Миллиардер пока не собирается возвращаться в Россию. Сейчас он в Австралии. Там же, предположительно, живут и его дети.
"Работаем с органами, все выясняется – что, как, почему, большая работа ведется", – заявил Штенгелов в беседе с корреспондентом РБК. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на то, что находится за границей.
Следователи провели беседу с партнером миллиардера Сергеем Братушевым. Mash пишет, что он является соучредителем холдинга "КДВ Групп", который якобы частично владеет сгоревшим торговым центром.
О связи Штенгелова и "Зимней вишни" рассказали и другие источники. Два консультанта в сфере недвижимости сообщили сайту газеты "Ведомости", что структура "КДВ групп" владеет торговым центром.
Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта. Здание обрушилось, погибли по меньше мере 64 человека, около 50 получили ранения разной степени тяжести.
На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Под завалами еще могут находиться тела погибших.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как писали Dni.Ru, следователи провели беседу с генеральным директором "Зимней вишни".
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