При пожаре в Кемерово погибли обитатели контактного зоопарка

В третьем этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором произошел пожар, находился контактный зоопарк. Сотрудники не успели спасти животных.
В странице зоопарка в Instagram появилась картинка с подписью "Скорбим". Судя по всему, погибли более 100 разных зверей. Сотрудники МЧС пытаются справиться с огнем.
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