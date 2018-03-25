Дети сняли горящий в Кемерово ТЦ изнутри

Подросток опубликовал в Сети видео, которое было записано внутри торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово во время пожара. Детям удалось выбраться из охваченного огнем здания.
По предварительным данным, в ТЦ после возгорания были заблокированы порядка 15 человек. Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию и пытаются справиться с огнем, передает РЕН ТВ.
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