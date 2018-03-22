Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок

В частном доме подмосковной деревни Афанасово произошел пожар. Огонь распространился на площади в 42 квадратных метра, передает "360".
По данным агентства "Москва", в момент возгорания в доме находились двое малолетних детей. Одного ребенка удалось спасти, второй – трехлетний малыш – обнаружен мертвым.
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