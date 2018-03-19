Ребенок покалечился во время игры во дворе

Камеры наружного наблюдения сняли на видео игру трех детей во дворе, во время которой один из них – семилетний мальчик – получил тяжелые травмы. Дети трясли металлическую сушилку, после чего она внезапно обрушилась на одного из них.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мастер ООО "ЖЭУ-60" была привлечена к ответственности. Суд признал 40-летнюю женщину виновной в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда ребенку и приговорил к году лишения свободы условно, передает ToDayNewsUfa.