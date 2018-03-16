Россиянин избавился от жены с помощью кувалды

Как россияне выбирают президента Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Выборы президента Дом-2

Самое читаемое

Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Умер Олег Табаков
партнеры
Пятница 16 марта
Лента новостей
13:39
Медики нашли инновационный метод диагностики рака
13:26
Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду
13:19
Тесть воткнул нож в спину Грудинина
13:18
Весна отменяется: москвичей атакуют мартовские морозы
13:01
В Москве электричка протаранила автомобиль
12:49
В Подмосковье грабитель случайно застрелил сообщника
12:47
Почему массово падают самолеты
12:37
Кто использует Навального в своих интересах
12:29
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
12:29
Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
12:09
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
11:59
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
11:50
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
11:47
Путин поручил определить национальные цели до 2024 года
11:16
АвтоВАЗ представил самую дешевую машину
11:08
Как пройдут выборы президента России в Иерусалиме
11:06
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
11:02
В Москве эвакуировали детский сад
10:55
Ученые рассказали об отличиях в мозге трансгендеров
10:35
Поклонская нанесла удар Собчак перед выборами
10:25
Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018
10:24
Олег Газманов отказался от четвертого ребенка
10:14
Миссию на Марс признали смертельно опасной
10:07
Найден уникальный способ избавиться от пробок
10:00
Главные события Москвы с 16 по 22 марта
09:44
Дорогая проститутка раскрыла секрет успеха
09:32
В Подмосковье сгорел автобус
09:15
Ученые поставили точку в споре о пользе ожирения
09:09
68-летняя Пугачева оголила интимную часть тела
09:05
Россияне лишились пенсионных миллиардов
08:44
Названа сумма ущерба от коррупции в России
08:33
Скрипаля отравила родная дочь
08:32
На похоронах потеряли дочь Табакова
08:25
В центре Москвы жестоко расправились с мужчиной
08:00
История президентских выборов в России
22:00
Жириновский серьезно болен
21:59
Обрушение 950-тонного моста попало на видео
21:45
Модель сбежала от мужа-садиста к Малахову
21:42
Банк "Югра" обжалует решение апелляционного суда
21:34
Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки
21:31
На севере Москвы ограбили ювелирный магазин
21:07
Плющенко потряс мокрыми трусами перед Киркоровым
20:53
Савченко пришла в Раду с гранатами
20:25
Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
20:21
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
20:01
Грудинин сбежал с дебатов от обманутой им женщины
19:43
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
19:41
Юристы увидели преступления в действиях Центробанка
19:19
Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать
19:15
Как живет вернувшийся с того света актер Алексей Янин
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:26
Мама Баскова восхитила молодостью и красотой
18:21
67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
18:19
Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:26
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
17:24
США расширили антироссийские санкции
17:11
В "Доме-2" было культурнее: Собчак мерзко от дебатов с Соловьевым
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:50
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:42
Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
16:05
Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:46
Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
15:20
Москва простилась с Табаковым веселым маршем и криками "Браво!"
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
15:12
Михалков попал в больницу после падения
14:57
Пенсионный возраст в России повысят только для женщин
14:51
Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей
14:48
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой
14:47
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
14:36
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
14:30
Дочь Тинькова оставила странное сообщение
14:25
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
14:19
Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове
14:01
Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба
13:57
Россияне бросились бешено скупать доллары
13:54
Создан самый белый материал на Земле
13:38
Путин пришел проститься с Табаковым
13:24
Путин раскрыл свой секретный позывной
13:20
Лавров выгонит британских дипломатов из России
13:14
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
13:09
Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры
13:07
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
13:02
К чему снится снег
12:53
Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде
12:47
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй
12:41
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
12:31
"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством
Возмущенный священник цинично плюнул в мертвого Табакова
Вдова и дети делят многомиллионное состояние Табакова
Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды

Фото: wikipedia.org
Житель Новосибирской области нашел простой способ избавиться от ревнивой жены. Он ударил беременную супругу кувалдой, а труп сбросил в овраг.
прочитано 252 раза

Причиной конфликта 20-летнего жителя села Новомошковское Мошковского района с гражданской женой стала ревность. Парень завел новую знакомую, супруга об этом вскоре узнала. Последовали сцены ревности.

ПО ТЕМЕ

Россиянин поскандалил с женой в такси и задушил ее

За что муж жестоко убил модель Playboy

Бросать новую возлюбленную молодой человек не желал. Он решил избавиться от ревнивицы и разработал план преступления.

Парень спрятал в безлюдном месте кувалду и перчатки. Однажды, когда пара возвращалась домой через лес, мужчина достал кувалду и нанес жене не менее пяти ударов. Бездыханное тело молодой человек сбросил в овраг и присыпал листвой.

Правда открылась, когда родители убитой начали поиски. Дело дошло до полиции, и мужчина сразу рассказал о преступлении. Позже он показал следователям, где спрятал труп. Парню предъявлено обвинение в убийстве женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности", пишет Life.ru.

Dni.Ru писали о том, как Денис Калинин не вынес упреков тещи. Якобы та пилила его и высказывала предположения, что дочь найдет другого мужа. Слова о "несерьезной" профессии стали последней каплей, после которой у концертного директора DJ Грува сдали нервы. 

Тело задушенной женщины нашли в квартире Калинина, где он живет с маленькой дочерью и женой. Его супруга работает стюардессой, в тот день она была в Пекине. Концертного директора известного диджея задержали по подозрению в убийстве.

Автор: Андрей Евлампиев16 марта 2018, 13:20

комментарии

Политика

Тесть воткнул нож в спину Грудинина
Украина подло сорвала важное выступление России в ООН
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
История президентских выборов в России

Шоу-бизнес

Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоумен о публичном рукоблудии: Я просто проветривал хозяйство
Потерявшая терпение Бузова разоблачила Мельникову
Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками

Проишествия

Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
Москвич ради квартиры взял в заложники кошек жены
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым

Актриса сразила наповал своим видом
Шоу-бизнес

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева

Сестра покойной артистки вмешалась в ситуацию
Шоу-бизнес

На похоронах потеряли дочь Табакова

Общественность запуталась в догадках и предположениях
Общество

Скрипаля отравила родная дочь

Яд подложили в багаж Юлии

Гороскоп

Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

Фоторепортажи

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком

Спорт

Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

Регионы

Якуты возбудились от золотого дождя
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru