За что муж жестоко убил модель Playboy

Полиция назвала причину убийства молдавской модели Playboy Анастасии Чекати мужем – стоматологом Алексеем Митаки. Трагедия произошла 18 февраля в Кишиневе.

30-летнею девушку нашли с ножевым ранением в области шеи. После того как мужчина убил супругу, он покончил с собой. Правоохранители разрабатывают основную версию произошедшего. По мнению полиции, Чекати была убита Митаки из-за подозрений в неверности.

"В основе трагедии лежат межличностные отношения. Причиной убийства возлюбленной стала ревность, после чего мужчина совершил самоубийство", – цитирует начальника Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря Life.ru.

Нож, которым была убита модель, нашли в раковине на кухне. На нем – следы крови погибшей и отпечатки пальцев Алексея. Никаких третьих лиц в квартире не было. Стражам порядка пришлось ломать дверь в квартиру, поскольку она была заперта изнутри.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Янв 29, 2018 в 10:53 PST

Кроме того, полицейские обнаружили в жилище плачущего ребенка, который родился за две недели до трагедии. По данным СМИ, Митаки предварительно звонил родственникам с просьбой позаботиться о дочери.

По словам родственников Алексея, Анастасия просила открыть на ее имя стоматологическую клинику в Дубае, но это ему не удалось. Мужчина ради модели бросил жену с ребенком, с которой у него был общий бизнес. Однако в новой семье отношения не заладились.

Митаки безумно ревновал красавицу-модель. Он был уверен, что у Анастасии появился более состоятельный мужчина, ждал, что она объявит о разрыве и увезет дочь, с которой не разрешала видеться.

Малышка находится в больнице. "Появились признаки пищевой непереносимости, потому что до этого девочка ела грудное молоко. В условиях больницы ее перевели на искусственное вскармливание. Состояние девочки удовлетворительное", – заявила руководитель детской неонатальной службы Юлия Гаврелюта. Желание воспитывать ребенка изъявила мать Анастасии.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Фев 15, 2017 в 6:31 PST

Пару проводили в последний путь отдельно. Модель похоронили на кладбище на улице Дойна в Кишиневе, а Алексея – в его родном селе Порумбень Криулянского района.