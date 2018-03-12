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Регионы

Как Госдума будет укреплять связи с законодателями в регионах

Фото: vk.com/duma
Правильным и разумным предложением назвали эксперты идею спикера Госдумы образовать рабочие группы при законодательных собраниях для реализации послания президента. Вячеслав Володин высказался на эту тему в Твери, там прошел форум представителей муниципальных образований региона.
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Тема усиления влияния Госдумы на политический процесс давно витает в воздухе, отмечает политолог Аббас Галлямов. Он напомнил, что в предыдущем сезоне депутатам удалось установить новые правила в отношениях с правительством, благодаря которым политическая субъектность парламента была существенно усилена.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Теперь, по мнению эксперта, выбрано новое направление движения – регионы. "Мостик между Думой и территориями будет перекинут. Дальнейшая его достройка и расширение – дело техники", – уточняет эксперт. Он называет парламентаризм "светлым будущем всего человечества" и приветствует факт внимания к российской глубинке.

Очень правильным и разумным предложением назвал идею спикера политолог Дмитрий Фетисов. По его мнению, для того, чтобы максимально обеспечить эффективную реализацию тезисов послания, необходимо учитывать все нюансы на местах. "Подобные рабочие группы как раз и способны дать обратную связь с мест и учесть все нюансы. Это и есть системный подход к законодательному обеспечению послания и создания механизмов его реализации", – уверен эксперт.

Инициативу Володина нужно рассматривать в двух плоскостях, считает политолог Антон Хащенко. Первая – практическая. Речь о том, чтобы в итоге появились качественные законы, проработанные не только на федеральном уровне, но и на региональных.

Вторая плоскость – политическая. По мнению Хащенко, Дума не собирается отдавать эту тему на откуп исполнительной власти, и более того, практически с самого начала работы нового созыва определила взаимодействие с регионами в качестве приоритетной для того, что разбудить региональный парламентаризм и сделать его более живым и определяющим.

Политолог Ростислав Туровский уверен, что реализация президентского послания – это задача, которой способна заниматься не только исполнительная, но и законодательная власть. "Включение парламента в эту работу вполне оправдано. Поскольку именно он принимает законы, а из президентского послания прямо вытекает потребность в нормотворческой работе", – сказал эксперт в интервью изданию "Политаналитика".

По его мнению, координация усилий Госдумы с региональными парламентами позволит сделать эту работу более эффективной, учитывая, что по вопросам, затронутым в послании, необходимо принимать не только федеральные, но и региональные законы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил образовать рабочие группы при законодательных собраниях регионов для реализации послания президента Владимира Путина. Заявление прозвучало на форуме представителей муниципальных образований Тверской области, посвященного обсуждению задач и проблем социальной сферы, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma

Глава Думы отметил, что наличие обратной связи поспособствует повышению качества принимаемых законов. Володин также обратил внимание на необходимость выслушать мнение экспертов, а также представителей различных социальных сфер и деловых сообществ.  

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 1 марта. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале "Манеж". На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия.

Глава государства рассказал о ближайших задачах, которые предстоит решить в социально-экономической сфере. Среди них улучшение условий жизни россиян, повышение пенсий и пособий, развитие образования, медицины, создание новых, высокотехнологичных мест и прочее.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Вячеслав Володин назвал послание президента стратегическим. В интервью телеканалу "Россия 24" спикер подчеркнул, что выступление главы государства задало ориентиры развития страны на десятилетия вперед, что потребует серьезной концентрации сил.

Как писали Dni.Ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин после оглашения послания сообщил, что Владимир Путин лично координировал создание новых типов вооружения, продемонстрированных во время своего выступления.

Автор: Александр Комаров12 марта 2018, 19:32

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