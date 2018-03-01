Кусачая домохозяйка едва не покалечила ребенка

Из окна одной из квартир дома №57 на Московском проспекте в городе Пушкино Московской области на головы случайным прохожим вылетели пакеты с кирпичами, пылесос, обувь и другие предметы. Причиной этого необычного явления стала местная жительница. Судя по звукам. в квартире она находилась одна. По словам очевидцев, женщина на протяжении нескольких дней крушит все в своей квартире. Кроме того, горожане вспомнили. что незадолго до этого по двору этого дома бегала странная женщина, которая кидалась на машины и людей и даже покусала молодого человека. Многие предположили. что речь идет об одной и той же особе. Сообщается. что она едва не покалечила ребенка. "Жительница вела себя неадекватно, она действительно вниз швыряла гладильную доску, зеркало и другие предметы. От ее действий чуть не пострадал ребенок. Сейчас ситуация на контроле полиции", – цитирует издание "Подмосковье сегодня" представителя управляющей компании "РСУ-7".



