Под Москвой три раза за ночь горел один дом

В деревне Мамоново Одинцовского района три раза за ночь тушили многоквартирный дом. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает "Подмосковье сегодня".

Первый раз пожар произошел около 22:00 мск. Спасатели оперативно его ликвидировали. Второй раз огонь вспыхнул в 04:00, а третий – в начале девятого.

Как рассказали местные жители, сначала загорелась часть дома, в которой никто не живет. Потом огонь перекинулся на помещение, где находилась глухая бабушка, а затем сгорели остальные части постройки.