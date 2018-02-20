Голый мужчина смутил жителей Клина

Абсолютно обнаженный гражданин прошелся по улицам подмосковного города. Очевидцы сняли променад чудака на камеру.

Ни минусовая температура, ни отсутствие какой-либо одежды его не смутили. Прохожие к такому внезапному перформансу явно были не готовы, передает РЕН ТВ. Сам виновник происшествия, судя по кадрам, ведет себя соверешнно спокойно. Что заставило безумца предстать на улице голышом, неизвестно. Однако, по словам свидетелей инцидента, мужчина сначала вышел на тротуар из машины в куртке, после чего решил раздеться.