"Единая Россия" проконтролирует утилизацию мусора и рекультивацию свалок

"Единая Россия" возьмет на контроль реформу системы обращения с отходами. Представители партии будут работать во всех населенных пунктах страны.

Единороссы будут играть ключевую роль в обеспечении контроля за реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее старт во всех регионах страны намечен на 1 января 2019 года.

"Мы силами местных и региональных отделений партии можем обеспечить мониторинг вплоть до каждого населенного пункта", – сказал член генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" XVIII съезда партии.

По словам депутата, "Единая Россия" проконтролирует и процесс рекультивации свалок. На эти государство выделит миллиарды рублей, расходование которых должно находиться под партийным контролем.

"Это деньги наших налогоплательщиков, мы должны знать, как они тратятся, обеспечив эффективность и полную прозрачность этого процесса", – указал Бурматов. По его словам, ни одна другая структура, кроме "Единой России", такого предметного контроля, который доходит до каждого села, организовать не может.





На съезде прозвучали предложения и рекомендации, которые позволят регионам подготовиться к новой системе обращения с отходами. Также были предложены законодательные инициативы. Например, прозвучала идея о создании единого для всей страны оператора, который будет заниматься утилизацией особо опасных отходов.

Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". На форум съехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работали три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Сегодня обсуждение идет на площадках "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".