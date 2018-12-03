Трех пьяных пассажиров из Москвы сняли с поезда за дебош

Три пьяных пассажира поезда Москва – Абакан устроили дебош по пути на вахту в Удмуртию. Об этом сообщает портал udm-info.ru.
Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, заявление на мужчин поступило в транспортную полицию Перми от проводников поезда. Как сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте, по прибытии поезда на станцию Пермь-1 нарушителям было отказано в дальнейшем проезде. Мужчин доставили в дежурную комнату полиции, они оказались уроженцами Удмуртии 1981-го, 1983-го и 1987-го годов рождения.
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