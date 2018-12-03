Школьница из Набережных Челнов после ссоры с учителем попала в травмпункт

В Набережных Челнах после ссоры с учителем школьнице потребовалась помощь медиков, пишет портал inkazan.ru со ссылкой на портал "Бизнес Online".
Уточняется, что инцидент произошел в одной из местных школ 1 декабря. По словам пострадавшей, учительница во время ссоры сильно схватила ее за плечо. В результате девочку доставили в травмпункт, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей плеча. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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