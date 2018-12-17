Как национальные проекты помогут людям

Благодаря нацпроектам регионы получат серьезное финансирование и смогут решить свои социальные проблемы. На реализацию проектов государство выделит шесть с половиной триллионов рублей.

Это очень значительная сумма, благодаря федеральным средствам, регионы получат серьезное дополнительное финансирование. По словам члена генсовета "Единой России", главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, средства пойдут на важные расходные обязательства регионов.

Речь идет о здравоохранении, детском отдыхе, строительстве спортивных объектов и дорог, поддержке начального образования, расселении ветхого и аварийного жилья.

Сенатор подчеркнул, что такое финансирование это – серьезное подспорье регионам. Они уже представили свои программы в рамках нацпроектов для защиты в правительстве.





Напомним, сегодня 17 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что национальные проекты "Демография", "Образование", "Наука" и "Здравоохранение" за шесть лет будут профинансированы более чем на 6,5 триллиона рублей.

Реализация этих проектов будет идти до 2024 года во исполнение нового майского указа президента, который Владимир Путин подписал после вступления в должность главы государства в этом году.