"ЕР" дала наказ депутатам не повышать зарплату чиновникам

Депутатам городской Думы Екатеринбурга рекомендовано отменить решение о зарплате главы города. Народным избранникам напомнили о социальной ответственности перед гражданами.

Губернатор Свердловской области, член высшего совета "Единой России" Евгений Куйвашев на заседании президиума политсовета потребовал от депутатов Екатеринбургской Думы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и народных избранников. Подходы к этому вопросу необходимо пересмотреть с учетом позиции руководства страны, считает единоросс.

"Наша цель – рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области, в целом. Это будет справедливо, а главное – честно по отношению к людям", – сказал Куйвашев.

Причиной рассмотрения высоких зарплат чиновников стала реакция на них секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Он подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу.





"Мы отреагировали на ту оценку, которую дал Андрей Турчак. Состав президиума политсовета, куда входит и губернатор, полностью солидарны с его позицией", – заявил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

Он пообещал, что задачи, поставленные на последнем съезде "Единой России", которые говорят об этических нормах членов партии и в целом о подходах к социальной политике, будут и впредь воплощаться в конкретные решения.