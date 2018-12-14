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Регионы

Смоленские единороссы отказались от повышенной зарплаты

Фото: vk.com/duma
Депутаты фракции "Единая Россия" в Смоленской областной думе предложили отказаться от повышения заработной платы губернатору и председателю заксобрания региона, а также их заместителям. Соответствующее предложение озвучил секретарь Смоленского отделения партии, глава областной думы Игорь Ляхов. 
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Законодатель назвал несправедливым повышение зарплаты чиновникам выше уровня 4%, который установлен для работников бюджетной сферы. Сэкономленные таким образом средства единоросс призвал направить на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений.  

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Изначально планировалось, что расходы на зарплаты губернатору региона, спикеру местной думы и их заместителям будут увеличены на 34%. Депутаты стали бы получать больше на 25%, а заместители главы области – на 24%.  

Ляхов напомнил, что на прошедшем в начале декабря XVIII съезде "Единой России" президент Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев обращали внимание на необходимость принятия справедливых решений. По словам главы Смоленской областной думы, единороссы должны начать с себя. 

"Фракция "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций", – сказал депутат. 

На этой неделе единороссы также подвергли жесткой критике решение городской думы Екатеринбурга о повышении жалованья мэру и депутатам. Зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, призвал местных парламентариев отказаться от такого шага.  

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Предполагалось повысить зарплату главе города на 40%, а депутатам – на 30-32%. По словам Турчака, решение местных парламентариев "выходит за рамки морального понимания". Он напомнил, что средняя заработная плата в столице Урала – 50 тысяч рублей.

Местные парламентарии услышали секретаря Генсовета партии и решили отказаться от надбавки.

Автор: Иван Поляков14 декабря 2018, 16:15

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