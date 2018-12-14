Смоленские единороссы отказались от повышенной зарплаты

Депутаты фракции "Единая Россия" в Смоленской областной думе предложили отказаться от повышения заработной платы губернатору и председателю заксобрания региона, а также их заместителям. Соответствующее предложение озвучил секретарь Смоленского отделения партии, глава областной думы Игорь Ляхов.



Законодатель назвал несправедливым повышение зарплаты чиновникам выше уровня 4%, который установлен для работников бюджетной сферы. Сэкономленные таким образом средства единоросс призвал направить на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений.

Изначально планировалось, что расходы на зарплаты губернатору региона, спикеру местной думы и их заместителям будут увеличены на 34%. Депутаты стали бы получать больше на 25%, а заместители главы области – на 24%.

Ляхов напомнил, что на прошедшем в начале декабря XVIII съезде "Единой России" президент Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев обращали внимание на необходимость принятия справедливых решений. По словам главы Смоленской областной думы, единороссы должны начать с себя.

"Фракция "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций", – сказал депутат.

На этой неделе единороссы также подвергли жесткой критике решение городской думы Екатеринбурга о повышении жалованья мэру и депутатам. Зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак, призвал местных парламентариев отказаться от такого шага.





Предполагалось повысить зарплату главе города на 40%, а депутатам – на 30-32%. По словам Турчака, решение местных парламентариев "выходит за рамки морального понимания". Он напомнил, что средняя заработная плата в столице Урала – 50 тысяч рублей.

Местные парламентарии услышали секретаря Генсовета партии и решили отказаться от надбавки.