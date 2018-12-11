Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее

Зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак подверг жесткой критике решение городской Думы Екатеринбурга о повышении зарплат мэру и депутатам. Он потребовал отказаться от такого шага.



По словам Турчака, решение местных парламентариев "выходит за рамки морального понимания". Секретарь Генсовета "ЕР" подчеркнул, что глава города повышает себе зарплату на 40%. "Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тысяч рублей", – уточнил Турчак.

В свою очередь, жалованье депутатов Гордумы повышается на 30-32%, добавил законодатель. И это при том, отметил он, что средняя заработная плата в Екатеринбурге – чуть больше 50 тысяч рублей, а по региону и того меньше - около 30.

Кроме того, указал парламентарий, работникам бюджетной сферы Свердловской области зарплату повысили лишь на 4%. "А себе 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить?" – задался риторическим вопросом Турчак.

По его словам, люди, которые поддержали кандидатов от "Единой России", ждут решения других вопросов. "Ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости", – пояснил зампред Совета Федерации.

Турчак поручил главе Уральского Межрегионального координационного совета "Единой России" Ивану Квитке проследить, чтобы решение было отменено в максимально короткие сроки. Уже завтра на ситуацию должен отреагировать региональный политсовет партии, сказал секретарь Генсовета "ЕР".

Законодатель заявил, что повысить заработную плату руководству города может ровно на тот размер, на который увеличивается зарплата бюджетников.