При взрыве в Ингушетии погиб человек

В результате взрыва возле одного из торговых центров города Назрань в Ингушетии погиб человек, передает портал "Реальное время". Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Издание сообщает, что произошел подрыв автомобиля.

Телеканал "360" подтверждает ранение двух полицейских. Однако по его информации, взрыв произошел после того, как злоумышленник, которого пытались задержать стражи порядка, бросил гранату. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.